位於宜蘭火車站前廣場的「幾米星空飛天小火車」升空展示8年，但有裂開歪斜等情形，颱風天還要卸下保護，宜蘭縣政府與幾米團隊合作，將重新設置星空火車2.0版，預計11月底吊掛、測試及驗收，屆時新火車將會公開亮相，明年1月再開放廣場迎客。

幾米作品源於2012年的計畫，在宜蘭火車站旁創造《向左走，向右走》等場景，這座「幾米廣場」也成為宜蘭的旅遊亮點，2014年以繪本《星空》為主題，在火車站前的丟丟噹廣場吊掛幾米星空飛天小火車。

幾米團隊表示，新版小火車材質改成玻璃纖維，結構安全再提升，不用再隨颱風來臨而吊上吊下，還添加了軌道意象，讓小火車更有動感；列車還多了乳牛、小豬、貓咪等塑像，地面上還有兔子、幾米作品《微笑的魚》等裝置藝術。

縣長林姿妙說，升級版的小火車將更亮麗，希望大家都能喜歡，也盼小火車能再創高峰。工旅處表示，連同新版的小火車，宜蘭縣將會有2組幾米小火車，有不少鄉鎮市盼舊版的小火車能進駐，經幾米團隊勘查後，擇定蘭陽博物館附近的烏石港驛站旁展示，經整修後的舊版小火車預計明年下半年重新開放。