潭子運動公園因管理維護不善，加上秋冬少雨，許多花木接連乾枯。（市議員蕭隆澤提供）

潭子運動公園因管理維護不善，加上秋冬少雨，許多花木接連乾枯。（市議員蕭隆澤提供）

台中潭子運動公園因管理維護不善，加上秋冬少雨，許多花木接連乾枯。市議員蕭隆澤接獲民眾反映12日前往查看，發現園區36座花台花木全數枯死，痛批盧團隊放任公園草木自生自滅，最基本澆灌、修剪很難嗎？任由植栽枯死之後再補植，有浪費公帑之嫌。運動局表示，已要求維護單位改進，並分批進場更新植栽。

潭子運動公園占地廣大，設有籃球場、羽球場、網球場、槌球場、健康步道等，最近有多位居民陸續反映園區花木乾枯，市議員蕭隆澤今早前往查看，發現剛設不久36座花台植栽全數枯死，表土龜裂，顯見至少半個月沒澆水。

蕭隆澤表示，台灣秋冬少雨，枯水期理應加強澆灌維護。他向運動局、建設局養工處反應，兩單位竟互踢皮球，可見36座花台早被放生已久，任由花木自生自滅，活活枯死，他預測最後責任一定推給廠商承擔，並補植花草植栽。

蕭隆澤說，盧市長高喊打造台中市成為宜居城市，卻放任公園草木枯死，植栽花木在宜居城市活不了，相當諷刺。「盧團隊上上下下可能都在忙選舉，連公園綠美化都做不好。」

運動局表示，有關潭子運動公園花台綠化部分，在日前巡查時，已要求維護單位改進，並要求配合植栽養護輪植作業，分批進場更新植栽；另因氣候已進入秋冬季節，也依據合約要求委外養護廠商加強澆灌維護，若經督導仍未改善，將依契約「扣點與罰款規定」辦理，維護公園綠化景觀。