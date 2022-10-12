札幌雪祭是日本北海道札幌市在每年2月上旬舉辦的冰雪節活動，該活動的主會場在札幌市中央區大通公園，以展示雪雕為主。（娜塔蝦的滑雪食旅手記提供）

高CP值，雪況好、價錢比較划算則推薦「雫石滑雪場」，平日遊客不多，很好練功，地形對新手也友善。。（娜塔蝦的滑雪食旅手記提供）

日本最大滑雪區域「志賀高原」，集結了18個滑雪場、51座纜車，地勢高雪況好。（娜塔蝦的滑雪食旅手記提供）

娜塔蝦，暢銷旅遊書作家、GQ專欄作家、痞客邦聯盟百大部落客。台灣虎航、信義學堂合作講師。（娜塔蝦的滑雪食旅手記提供）

日本東北最大滑雪場「安比高原滑雪場」，號稱「北緯40度的粉雪天堂」，也是設備完善的滑雪度假村。

後疫情時代，國旅大門、日本旅遊開放之際，日本冬季滑學市場詢問度激增，日本旅遊、滑雪達人「娜塔蝦」表示，不只過往瀏覽率翻倍，今年雪季預計將迎來一波消費熱潮，許多人都已經搶先預訂過年跟228連假檔期的滑雪團， 她也特別分享疫情後出國滑雪的旅遊指南。

娜塔蝦目前經營粉絲團「娜塔蝦的滑雪食旅手記」同時也是單板滑雪教練CASI L1，受疫情影響，台灣旅客已經有兩年沒有到日本過冬，賞雪、滑雪，娜塔蝦表示，日本冬季有很多雪地活動，例如雪地摩托車、冰酒吧，可以用冰酒杯品酒、吃起司火鍋。

她推薦，到北海道可以同時觀賞札幌雪祭、搭乘破冰船等體驗；山形縣的藏王溫泉可以看樹冰美景， 東京出發很方便的新潟苗場滑雪場，老少咸宜，適合全家出遊、滑雪新手也很適合。有中文教學的兒童滑雪學校，推薦日本東北最大滑雪場「安比高原滑雪場」，號稱「北緯40度的粉雪天堂」，也是設備完善的滑雪度假村，去年起有ANA飯店集團進駐，可以享受美好的滑雪假期，還有日本最大滑雪區域「志賀高原」，集結了18個滑雪場、51座纜車，地勢高雪況好，會滑雪的朋友會很過癮， 高CP值，雪況好、價錢比較划算則推薦「雫石滑雪場」，平日遊客不多，很好練功，地形對新手也友善。

另外現在很多滑雪團，旅行社都有專門行程，包辦機票、住宿、滑雪纜車票、教練教學、租借裝備，如果已經會滑雪不需要教練，也可以請旅行社代訂住宿套票行程。她建議，第一次參加滑雪團，不建議自己買全部裝備，滑雪板、雪鞋、安全帽可以用租借的，每天約1000元至1500元台幣，3天約5000元租借滑雪裝備 雪衣、雪褲、護具、滑雪護目鏡，建議可以到迪卡儂購買入門款。

通常滑雪團安排，會安排5天行程，頭尾兩天交通移動，中間3天滑雪可以學到比較完整階段，第1次滑雪3天是極限，年齡建議6歲以上都可以參加，平常有在做運動為佳，滑雪很耗體力，雙板相對於單板入門容易，進階難，速度感比較明顯，如果自己報名滑雪學校，要查有沒有中文教學的教練，有些只有日文教學，熱門節日會約滿，要事先預約，報名滑雪團行程就是滑雪，沒有別的行程。

台灣也有一些室內滑雪場可以練習，娜塔蝦說，室內滑雪場就是很像大型跑步機，一直滑一直滑，滑雪機是模擬，可以學習動作感覺有幫助，不是必要，可以當作體驗或複習，滑雪新手到了滑雪場也是要學習雪地上移動，搭乘纜車等，這都是到現場才可以學習。

娜塔蝦提醒，整個日本雪季從11月底開放到隔年5月黃金周結束，11月底雪道開放還沒有完全，有時候暖冬12月也還沒有足夠的雪，12月下旬聖誕節、元旦是日本假期，價格比較貴，3月後雪況不一定，4月後則要到緯度比較高的地方，所以最好的時候是1月到3月中旬，雪況佳，也不用太費心找地點跟考量氣候因素。

值得提醒的是，疫情後出國機票調漲，她建議，機票、飯店都訂可取消或是可修改的，以因應疫情之需求，日本入境的相關措施是滾動式修正，出發前也需要再確認最新狀況。