入境0+7檢疫新制自明天0時起正式上路，中央流行疫情指揮中心今天表示，明起開放所有入境者實施0+7免居檢措施，入境後須遵守居住於一人一室的自宅、住所、旅館，並盡量避免接觸重症高風險對象，若出現症狀則以家用快篩進行檢查。

指揮中心表示，入境者如有外出需求，可憑兩日內快篩陰性結果出門，因此可以上班、上課，不過應全程配戴口罩，若有用餐需求，可在餐廳內獨自或與特定對象共餐，用畢後應立即配戴口罩。

指揮中心表示，經綜合評估國內疫情、醫療量能狀況，及醫療機構防疫安全與民眾探病等需求，自10月13日起，調整自主防疫期間相關醫療防疫措施：

一、探病管制：

自主防疫期間勿至醫院探病。但符合以下例外情形時，得經醫療機構評估同意，出具探視當日採檢之自費家用快篩陰性證明後前往探病：(1)病人實施手術、侵入性檢查或治療等，須由家屬陪同，或依法規須家屬親自簽署同意書或文件；(2)急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要；(3)病人病情惡化或病危探視；(4)其他特殊原因，經評估有探病必要且經醫療機構同意。

二、陪病管制：

自主防疫期間勿至醫院陪病。但符合「病人有特殊照顧需求(如：須有照顧者陪同之幼童或生活無法自理等)，且經醫療機構同意」之例外情形時，得經醫療機構評估同意，於入院陪病當日執行家用快篩陰性後陪病；陪病期間每日執行家用快篩至自主防疫期滿，並提供每名住院病人之陪病者1名公費篩檢。

三、醫療照護感染管制：

自主防疫期間之醫療或檢查，建議由醫師依病人治療之急迫性及必要性等，綜合考量延遲該等醫療或檢查及疾病傳播風險後決定；非急迫性、必要性之醫療或檢查，建議以延後為原則。

四、醫療照護工作人員返回工作建議：

於自主防疫期間返回工作者，建議於返回工作前進行1次公費家用快篩，且於自主防疫期間，每1至2日於上班前進行1次公費家用快篩；醫療機構得依傳播風險及工作性質等評估調整篩檢頻率。

至於今天以前入境的旅客，仍維持舊版3+4隔離措施，須遵守非必要不可外出，除非有2日內快篩陰性結果，否則不得外出工作及採買，非急迫性的醫療需求或檢查也應一併延後。

指揮中心先前曾評估，擬將確診者同住家人的隔離方案從0+7、3+4兩種選項一率改為0+7，對此指揮中心發言人莊人祥表示，會與邊境檢疫的新制脫鉤處理，考量目前國內疫情仍在高峰期，將持續滾動檢討。

莊人祥也說，為因應0+7新制，日前已緊急加購40萬人份的口服抗病毒藥物，數量上絕對足夠，至少到年底都沒問題，且最近已來1.9萬人份的藥物，本周陸續還會到貨11萬人份，民眾不用擔心會無藥可用。