高齡化社會來臨，銀髮就業也成為趨勢，北市首創五大銀髮友善企業認證指標，包括銀髮友善的「創新作為」、「招募任用」、「教育訓練」等，鼓勵更多民間企業投入銀髮友善工作環境，北市就業服務處長何洪丞表示，發布銀髮友善認證指標後，預計明年二、三月將有銀髮友善企業評選，並把得獎名單公布在就服處的台北就業大補帖上，讓有需求的民眾參考。

北市首創五大銀髮友善企業認證指標，分別為「銀髮友善之創新作為」、「銀髮友善之工作環境與職務再設計」、「銀髮友善之招募任用」、「銀髮友善之組織文化」、「銀髮友善之教育訓練」，並邀請中高齡勞工及銀髮友善企業分享工作經驗及經營方式，盼鼓勵更多民間企業投入營造銀髮友善工作環境。

負責餐飲業後場的的68歲李女士表示，選擇再踏入職場剛開始猶豫，因為沒有久站經驗，但從四個小時開始訓練，發現體力、耐力都可負荷，從零開始，心理建設很重要，公司環境也很重要，公司針對高齡化環境的考量，幫助她更快勝任，完善的SOP也讓她有所依循。

李女士認為，台灣有高齡化趨勢，勞動力市場必須改變，銀髮族不是只能選擇退休，尤其都會區醫療設備健全，長輩身體都還很健康，憑藉過往經歷，還是能在職場上有所發揮。

李女士也說，「現代人退休後不覺得老」，如果有固定工作，除了可督促生活作息，也能充實精神生活，退休沒事情做，人反而會變得頹廢，以前社會不太會注重這塊，不是去養老院就是機構，接觸或學習都很有限，她也建議選擇再次踏入職場的長輩要相信自己什麼都能做。

何洪丞說明，設計認證指標不只鼓勵長輩再次就業，也讓企業有所依循，可藉此改善公司制度，創造友善銀髮族的就業環境，初期多次與企業代表開會，分享進用長輩的心法，比如充實教育訓練、打造專屬進用方式等，也跟專家學者開會討論，才整合出五大指標。

何洪丞表示，發布銀髮友善認證指標後，預計明年二、三月將會有銀髮友善企業評選，並設定3個月收件期，評選後除了頒獎典禮，得獎名單也將公布在就服處的台北就業大補帖上，明年10月也會首次舉辦銀髮友善企業認證的就業博覽會。