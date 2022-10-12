愛沙尼亞塔圖大學（University of Tartu)「台灣漢學資源中心」（Taiwan Resource Center for Chinese Studies TRCCS)於我國國慶日當天舉行揭牌典禮，該中心也是國圖「台灣漢學資源中心」計畫案第38個全球合作夥伴。國家圖書館曾淑賢館長專程自台灣飛抵愛沙尼亞，並與駐拉脫維亞代表李憲章、塔圖大學校長Toomas Asser共同主持揭牌儀式。

Asser校長對曾淑賢及李憲章遠道而來，並親攜珍貴古籍複製本及多種稀有圖書捐贈該校圖書館，見證我政府守護及發揚傳統文化的豐碩成果，以及積極向國際推廣台灣及漢學研究的努力表達誠摯的敬意與謝意；期待秉此基礎，持續深化兩國合作與交流，厚實相關領域的研究能量及漢學與台灣研究的人才培育。

李憲章致詞表示，台灣與愛沙尼亞兩國深具歷史淵源，且同為理念相近的民主陣營成員，樂見台愛透過學術、文化、教育及人才培育等領域的合作與交流，進一步深化兩國關係。台灣不僅是重要的經濟體及全球產業鏈的要角，更是全球研究台灣及漢學的據點，該中心掛牌成立讓更多愛國學子及各界人士認識及瞭解台灣，增進台愛友誼及厚實兩國學術交流能量。駐處亦將扮演促進者及推動者角色，與塔圖大學保持密切聯繫與合作，繼續促進學術、文化、教育交流、推廣台灣及漢學研究及深化相關人才的培育，並增進兩國友誼。

啟用典禮上，曾淑賢贈送具有八百年歷史的國圖館藏國寶級古籍《註東坡先生詩》21冊、以及《金剛般若波羅蜜經》複製本，由Asser校長代表接受。Asser校長及在場教職員對我悉心典藏維護古籍典冊的努力與成果表示敬佩，並對《金剛般若波羅蜜經》雙色套印技術、《註東坡先生詩》內頁收藏家的註解以及印章用印的文化特色讚嘆不已，紛紛近身翻閱鑑賞。