委內瑞拉的拉斯特赫里亞斯鎮8日降下豪雨，引發嚴重的土石流災情，已證實有36人罹難，另有56人失聯，今天搜救行動仍在進行，但尋獲生還者的機會渺茫。

法新社報導，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）在國家電視台上表示，罹難人數恐達100人。

鄰近民眾及約3000名軍警和其他專業人士仍在從事搜救工作，但在快速硬化的泥漿、樹幹和岩石堆中挖掘，讓他們愈感希望渺茫。

搜救人員告訴法新社，現在難以在拉斯特赫里亞斯鎮（Las Tejerias）找到任何生還者。拉斯特赫里亞斯鎮距離首都卡拉卡斯（Caracas）約50公里。

委內瑞拉8日下起罕見暴雨，導致1條主要河流和數條溪流氾濫，引發土石流沖走汽車、民房、店家、電話線及大量樹木。

副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）說，這個災區短短8個小時內卻狂降1個月雨量。

委內瑞拉政府已宣布哀悼3天。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1111012