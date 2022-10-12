關西鎮迎風館又變「蚊子館」！承租該館經營小熊博物館的業者，因不敵疫情遊客遽減，加上建物老舊漏水嚴重，今年228與縣府解約，縣府依規交還給關西鎮公所，但公所以契約未到期為由不願點交，縣議員徐瑜新要求再開協調會，解決迎風館要何去何從！

楊文科指出，迎風館一開始設計時就錯誤，施工也不完善，地下停車場積水無法停車，縣府和小熊博物館業者也想盡辦法要修復，但漏水問題很難處理，影響小熊業者營運加上疫情因素導致休業。

楊文科說，縣府與業者終止契約後，土地和建物依規定還給鎮公所，開會時鎮公所都同意也沒表示意見，事後才說不願意點交，希望鎮公所要有擔當，未來要做重建還是其他用途，縣府會全力協助活化。

關西鎮長劉德樑說，公所沒有財力修繕迎風館，也沒有人力管理，與縣府的契約是2025年才到期，看再開協調會要怎麼解決。

省政府時代補助關西鎮公所8千多萬元，1995年興建關西農民活動中心，因未取得使用執照荒廢，前縣長鄭永金爭取中央經費2004年完成改建，以「1元契約」向鎮公所租用改為新竹縣產業交流中心「迎風館」，以公司營運模式舉辦農特產品展售，仍虧損累累。

前縣長邱鏡淳2011年引進藝人蔡頭帶領的紅頂藝人進駐迎風館，監察院和審計室查出是「機關用地」，改建未取得建照和使用執照，委外營利展演有公安問題，在合約到期後關門。

縣府進行都計變更及增改建工程，補建照和使用執照，使迎風館符合展演等多目標使用，

2018年由小熊博物館業者承租經營到2025年7月，因建物漏水嚴重，縣府投入500多萬元改善效果有限，初估單整修漏水要花4千萬元。

小熊業者終止租約後，縣府把迎風館歸還給關西鎮公所，8月3日召開租賃契約協商會議，決議8月31日為契約終止日。鎮公所主張縣府的租貸契約到2025年還未到期，會議決議是縣府片面主張，不願點交。

敗政處長黃國峯指是依據《民法》423、424及427條決定終止契約。民政處長賴江海表示，將會與關西鎮公所開協調會溝通，儘速完成點交，並會輔導協助有效活化及利用，避免迎風館成為蚊子館和治安死角。