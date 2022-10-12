10月份推出「田彰作伙」系列活動，邀請民眾到田中巡田水、漫遊彰化古城、還有走讀永樂街，一起發現彰化之美。(大葉提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學創新育成中心，為推廣彰化在地觀光產業，打造「田彰百家葉」品牌，結合田中、田尾、彰化永樂商圈等，推出各項走讀及體驗活動，10月份推出「田彰作伙」系列活動，邀請民眾到田中巡田水、漫遊彰化古城、還有走讀永樂街，一起發現彰化之美。

經濟部中小企業處鼓勵大學協助推廣在地商圈，結合在地產業發揮1＋1大於2的能量，彰化大葉大學響應打造「田彰百家葉」品牌，協助推廣彰化在地商圈，共計3個場次，包括「八卦山樂活健走」、「田中農場輕旅行」以及「萬聖節永樂大踩街」。

大葉大學創新育成中心主任吳建一表示，因應聯合國永續發展指標SDGs的城鄉永續與多元夥伴關係，育成中心去年串聯田中、田尾、永樂3個商圈，由觀光旅遊學系助理教授洪榮澤帶領學生訪談商圈，透過社群媒體等新型態宣傳模式，打造「田彰百家葉」品牌，找尋並創造商圈新亮點。

吳建一表示，10月份登場的「田彰作伙」活動共有３個場次，10月23日「八卦山樂活健走」，邀請民眾漫步彰化古城三百年，探訪古蹟遺址與歷史對話；10月29日「田中農場輕旅行」，帶領大家享受田園風光，觀看櫻桃鴨巡田水及農遊體驗行；另外10月30日「萬聖節永樂大踩街」，與民眾同樂一起扮裝走讀永樂街。