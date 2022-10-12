網紅閃亮亮(現名:蕭芷渲)有著天使臉孔和E級豐滿身材，過去在家中照顧生意，被粉絲封為「爆漿紅豆餅女神」，但先前因和「硬漢兄弟」成員黃包包熱戀，不慎流出3支親密動作片而引起轟動。如今改名重新出發的她，在IG分享美照時故意讓外衣的半邊袖子滑到香肩下，引起粉絲注意，似乎和她有曖昧的網紅傑恩也現身留言。

閃亮亮11日在IG貼出養眼美照，趁機宣傳YT影片和寫真月曆，可見她穿米白色的細肩帶條紋連身裙，勾勒出豐滿的圓弧輪廓，白色喇叭袖的針織外衣則只穿一半，露出完美直角肩以及美人鎖骨，再以手托住瓜子臉放送電波非常火辣，隨後閃亮亮絕美側過身，拉近一看外衣甚至滑到腰間，超震撼的雪白一片畫面，非常養眼。

閃亮亮側面照外衣滑落，超養眼的雪白肌膚超級養眼。(圖/閃亮亮 IG)

網紅團體紳士痞子成員傑恩，驚喜現身替閃亮亮留言支持。(圖/閃亮亮 IG)

粉絲們見女神為了宣傳放送美照誠意滿滿，也湧入留言：「天冷可以去芷渲的心窩暖暖嗎？不行的話被窩也可以」、「最近入秋囉，妳這樣穿太少了！記得多加保暖」、「什麼女神降臨啦，超有氣質的美女」、「這側臉真是太美了」，而和閃亮亮常在社群互留愛心貼圖的曖昧男、網紅紳士痞子的成員傑恩，也在貼文打出「好」，讓閃亮亮看見後開心撒嬌：「你最好了」，同時放上雲朵貼圖，似乎心情超級好。

閃亮亮曾硬漢兄弟成員不慎外流3支動作片。(圖/閃亮亮 IG)

閃亮亮和硬漢兄弟成員「黃包包」，是在2018年開始熱戀交往，期間卻流出小倆口58秒、35秒、30秒的自拍激戰片段，且兩人都是正臉入鏡，至今仍常被網友拿來討論。當時閃亮亮認為僅是「夫妻之間的情趣」、「我愛老公」，黃包包則表示：「會堅持下去的」，可惜兩人最終仍因價值觀因素，在2020年黯然宣布分手。