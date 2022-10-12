光華高中今天安排學生體驗大型車輛翻覆，宣導交通安全教育。(曹婷婷攝)

為宣導交通安全教育，光華高中今天安排學生體驗大型車輛翻覆，學生2人一組進入車廂前座繫上安全帶後，體驗模擬車輛因意外發生翻覆的感受，由於後座布偶未繫安全帶，當場因車輛翻覆旋轉被拋出車外，學生當場尖叫聲連連，「好險有繫安全帶」。

光華高中今天在台南市北區扶輪社贊助支持下，舉辦「禮讓、愛與安全｣為主題的體驗活動，希望從中培養學生交通安全素養，落實安全的交通文化。校方指出，此次宣導活動由扶輪社提供大型車輛翻覆體驗系統，學生進入前座繫上安全帶，模擬車輛因意外發生翻覆的感受。

另一個對照組則為在後座、未繫安全帶的「布偶」，當車輛翻覆旋轉瞬間，只見布偶被拋出車外，學生嚇得花容失色，驚呼連連。台南交通與救援安全協會理事長郭來盛說，交通安全教育推動是一條長遠的路，期能透過教育力量，讓學生能擁有完整交通安全知識系統並於生活落實，因此，特別在光華高中安排這次難得的「車禍意外」體驗，希望年輕人學子了解正確的行車安全觀念。

光華高中校長張敬川說，安全觀念的建構不應只有紙上談兵，這次透過扶輪社的協助，讓學生透過設施感受車輛翻覆帶來的危險，未來，相信他們不論是搭車或自己駕車，一定會繫好安全帶，讓自己遠離危險。