縣府代理秘書長饒忠向受災戶詳細說明補助作業。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

受918強震影響，花蓮玉里鎮、富里鄉有多戶民宅被震損，因地震發生近1個月，有居民抱怨住家經過緊急評估後就無下文，也等不到補助；花蓮縣府昨舉辦震災重建權益說明會，針對未列入紅黃單的一般受災戶，修繕每戶最多可補助18.6萬元、受傷慰問金最高20萬，如仍有疑慮，縣府獲報，會立刻處理。

這次強震災損集中在花蓮南區玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉3鄉鎮，共有422戶列為一般受災戶，導致民宅嚴重受損，被列入紅單戶有70多件，黃單戶則是50多件。縣府昨在玉里鎮藝文中心、富里鄉公所各開一場權益說明會，就未列紅黃單的一般受災戶，說明相關權益。

主持會議的代理祕書長饒忠表示，縣府相當感謝台積電及慈濟基金會著手協助受災戶重建，目前紅、黃單由慈濟處理，縣府協助因918震災造成損傷的非營業場戶一般家戶，提供修繕補助，只要是在重災區3鄉鎮的住家建物主體、雜項工作物或設備有損傷者，每戶最多補助18萬6000元，民眾可自己修繕，或委託工程廠商，檢具費用收據，就可申請。

社會處長陳加富說明，針對918地震災害發放死亡、受傷的民眾慰問金，解決其面臨生活變故困境，其中死亡慰問金每人發放500萬元（內含中央與地方政府發放之死亡救助及慰問金）；受傷慰問金包括重度傷害者發放20萬元、中度傷害者3萬元、輕度傷害者5000元，民眾檢具診斷證明、病歷影本及摘要，由花蓮縣衛生局認定，申請期限自明年3月17日。

建設處副處長張志豪說，汽機車等財損也有補助，若因震災汽車報廢，殘值未達10萬元定額補助10萬元，超過10萬元依殘值補助，以及部分毀損車輛補助維修費，上限10萬元。機車報廢定額補助2萬元，部分毀損車輛補助維修費上限2萬元。

饒忠表示，若受災戶對後續處理有任何疑義，仍可透過村里長通報鄉鎮公所，縣府獲報後，會立刻和公益單位及時提供協助。