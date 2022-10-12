總統府提供

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蔡英文總統今天接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，期盼能與美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA）。訪團團長江笙指出，她很高興臺灣的晶圓製造商環球晶圓公司宣布將投資50億美元在德州建廠。此行也會和相關人員討論桃園國際機場加入預先通關計畫。

由聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙、聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」眾議員溫斯卓普及莫頓率領的「美國聯邦眾議員聯合訪問團」今天拜會蔡英文，蔡英文表示，這是今年以來，第8個來到總統府的美國國會議員訪問團，特別是在中國8月軍演後來訪，讓我們感受到美國國會對臺灣堅若磐石的支持，以及跨黨派的情誼。

訪團10日當天參與國慶典禮，蔡英文向訪團重申，回顧歷史，臺灣人民克服萬難，從威權走向民主；因此，「面對威權的打壓，我們絕不屈服，會持續捍衛民主和自由的價值」。臺灣也願意跟美國及所有民主夥伴，持續深化合作，共同維護區域和全球的和平穩定。

她感謝訪團議員們持續在國會推動各項倡議，像是美國政府提供臺灣疫苗、美國國會推動《國防授權法案》或其他友臺議案，她期待未來，大家繼續透過立法行動，讓臺美的經濟和安全夥伴關係能夠更加緊密。

蔡英文提到，現在「臺美21世紀貿易倡議」已經開始啟動，雙方將展開首輪談判。除了推動臺美簽訂高標準的貿易協定，也希望能與美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為彼此打造更有利的投資環境，期盼在座議員能一起支持。

江笙脫下口罩致詞時表示，她這周來到臺灣，參加國慶日活動，是希望提醒世界，他們對於自由、安全印太區域的共同承諾及責任，比以往還要更強健。

來自德州江笙指出，德州和臺灣有非常長遠的關係，是建基於貿易、投資及觀光之上，她很高興在全球晶片短缺之際，臺灣的晶圓製造商—環球晶圓公司宣布將投資50億美元，在德州建廠。這裡製造的晶圓會用來製造半導體，將在德州的謝爾曼市創造1500個工作機會，這也是20年來美國首家晶圓製造工廠。

達拉斯和桃園自2007年締結姐妹市，她提到，2021年9月27日她和桃園市長鄭文燦透過視訊會面，鄭文燦希望桃園國際機場可以加入預先通關計畫，此行也和相關人員會面討論此議題。

去年12月9日，她和佛羅里達州眾議員Kat Cammack提出「臺灣預先通關法案」，目前正在眾議院的國土安全委員會及歲計委員會進行討論當中。她說，桃園國際機場每周都有數十個航班往返美國，在亞洲也有轉機班機。如果可以建立預先通關設施，臺灣到美國的旅客就能有更順暢的體驗，且提升臺美間的往返交流。

她期盼能夠強化德州與臺灣之間的關係，並且持續和蔡總統進行相關對話，為兩國的人民創造更多的機會及更美好的未來。

莫頓指出，此次國會訪問團是跨黨派的，而且訪團成員大多都有軍事背景。身為退伍軍人，他們非常了解戰爭有多麼可怕，同時也瞭解和平有多麼可貴。訪團此次來訪，就是希望可以強化彼此的夥伴關係，

他說，身為退伍軍人，他們學到了一件事，就是必須要為這些共享價值站出來，捍衛它們。他們知道，就跟烏克蘭人一樣，臺灣人民也勇於捍衛自由，他們感到非常驕傲，可以與臺灣肩並肩站在一起。