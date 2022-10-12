利空持續籠罩下，美股科技股與半導體類股仍是賣壓重心，11日4大指數僅道瓊勉強收平盤上，費半又以大跌收場，跌幅2.50％，那指也下跌1.1％。台股11日在金管會緊急措施下，有力挽狂瀾企圖，加權指數雖一度大跌115點，但目前已回平盤附近，暫報13,086點，成交量1,547億元。

然而護國神山的台積電，目前股價失守400元大關，暫報398.5元，下跌3元、或0.75％，成交量達4.35萬張，對照前一日成交量9.56萬張，賣壓似有減緩跡象。

據統一投顧投資早報指出，近期公布的美國9月非農新增就業高於預期，聯準會（Fed）官員不斷釋出鷹派談話，市場關注本周公布的美國9月CPI數據。美國擴大對中國半導體的銷售禁令，台積電及先進製程相關個股重挫，台股回測 5年線13,100點。國安基金暫不退場，金管會強化限空令救市，但國際股市持續疲軟，台股指數未突破10月11日高點13,394點之前，謹慎保守為宜。