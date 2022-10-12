受到國內石化業者罷工影響，造成全國汽油或柴油短缺，週末期間法國全國各地近2成加油站，陷無油可供的窘境，法國總理柏納（Elisabeth Borne）日前對此表示，一週內情況將有所緩解，但法國知名企業主認為政府低估了現在事態的嚴重性，如今越演越烈，不但有民眾用塑膠袋搶油，更有民眾為搶汽油大打出手，伯納表示將強迫結束罷工，以儘速恢復民眾正常供油。

Tensions are increasing in France as the fuel crisis continues… fights are breaking out at petrol stations… police cars running out of petrol… huge lines…



Cars in some districts now limited to fill max 30 liters (8 gallons) and trucks 120 (32 gallons)…



🔊sound😰#France pic.twitter.com/CFUKpbhhBt — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) October 11, 2022

綜合外媒連日報導，上週日，隨著石化業者道達爾能源（TotalEnergies）和埃索-埃克森美孚（Esso-ExxonMobil ）的工人罷工邁入第 14 天，法國各地的加油站面臨燃料短缺，許多加油站大排長龍，而且民眾仍然加不到半點燃料，前天僅717家加油站完全沒油，今天已經來到2548家加油站完全沒有油品可供，1461間加油站也僅剩部分油品可供。

前天僅717家加油站完全沒油，今天已經來到2548家加油站完全沒有油品，1461間加油站也僅剩部分油品可供。（汽油比價網essence）

法國總理柏納（Elisabeth Borne）11日表示，法國將命令埃索-埃克森美孚（Esso-ExxonMobil）煉油廠和燃料槽的罷工工人重返崗位，以結束造成數百萬駕車者頭痛的燃料短缺問題。

政府數據估計，只有19%的加油站受到影響，法國北部地區尤其短缺。但昨日法國連鎖零售業者U超市（Système U）總裁舍爾徹（Dominique Schelcher）告訴《法國新聞》（franceinfo》政府數據嚴重低估了現在的事態，U超市本身也有經營加油站，更添可信力。

舍爾徹表示：「只有（法國）西部還有燃料庫存，」「這個週末不可能在法國北部、東部和南部叫到燃料」 ，他認為，除了會造成私家車感到沮喪之外，燃料 短缺將會使宅配業者、醫療救護、物流業者和出租車業者在內的企業陷入混亂。