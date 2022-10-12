受到國內石化業者罷工影響，造成全國汽油或柴油短缺，週末期間法國全國各地近2成加油站，陷無油可供的窘境，法國總理柏納（Elisabeth Borne）日前對此表示，一週內情況將有所緩解，但法國知名企業主認為政府低估了現在事態的嚴重性，如今越演越烈，不但有民眾用塑膠袋搶油，更有民眾為搶汽油大打出手，伯納表示將強迫結束罷工，以儘速恢復民眾正常供油。
綜合外媒連日報導，上週日，隨著石化業者道達爾能源（TotalEnergies）和埃索-埃克森美孚（Esso-ExxonMobil ）的工人罷工邁入第 14 天，法國各地的加油站面臨燃料短缺，許多加油站大排長龍，而且民眾仍然加不到半點燃料，前天僅717家加油站完全沒油，今天已經來到2548家加油站完全沒有油品可供，1461間加油站也僅剩部分油品可供。
法國總理柏納（Elisabeth Borne）11日表示，法國將命令埃索-埃克森美孚（Esso-ExxonMobil）煉油廠和燃料槽的罷工工人重返崗位，以結束造成數百萬駕車者頭痛的燃料短缺問題。
政府數據估計，只有19%的加油站受到影響，法國北部地區尤其短缺。但昨日法國連鎖零售業者U超市（Système U）總裁舍爾徹（Dominique Schelcher）告訴《法國新聞》（franceinfo》政府數據嚴重低估了現在的事態，U超市本身也有經營加油站，更添可信力。
舍爾徹表示：「只有（法國）西部還有燃料庫存，」「這個週末不可能在法國北部、東部和南部叫到燃料」 ，他認為，除了會造成私家車感到沮喪之外，燃料 短缺將會使宅配業者、醫療救護、物流業者和出租車業者在內的企業陷入混亂。
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