國民黨人氣天王、前高雄市長韓國瑜復出政壇，首站選擇重返高雄，合體黨內提名的高雄市長參選人柯志恩，替前議長許崑源女兒許采蓁站台助選，「韓流」是否有望吹到台北市引發外界關注。國民黨台北市議員秦慧珠12日預告，她將在20日競總成立大會邀請韓國瑜、台北市長參選人蔣萬安出席，屆時可望看到兩人同台。

擁有廣大眷村票源的台北市議員秦慧珠稍早公布競選總部成立資訊，預告10月20日上午10時30將在在民生公園羽球場舉辦造勢，邀請名單中除了「大母雞」蔣萬安、前台北市長郝龍斌、中廣董事長趙少康外，甚至出現擔任候選會總顧問的韓國瑜。

對此，秦慧珠受訪時笑說，她和韓是多年老友、立院同事，兩人每天都會透過社群軟體聯絡，韓還常常傳笑話給自己看，所以才邀請對方擔任後援會總顧問，蔣萬安則是因為與她合掛競選總部，才會將蔣、韓湊在一起，不知道兩人實際交情。

她表示，目前蔣萬安確定出席，但韓國瑜還不確定，韓主要卡在時間安排，現已拍影片預作準備，但是否抽出時間到場站台還不清楚，但他們在螢光幕前合體的政治效應也很大，相信雙方都是聰明人，會選擇參加與否。

談及是否期許蔣、韓碰面讓「韓流」氛圍加持台北市，她說，自己有很多支持者來自台北市韓家軍，相信韓家軍支持她或蔣萬安都不成問題，但不敢預測台北市是否會出現「韓流」效應。