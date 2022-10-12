有名在台北市經營一間土地開發公司的周姓男子，疑似涉及侵吞一名金主投資開發土地的近2億元鉅款，9月21日在新北三重遭人擄走脅迫歸還款項，而周男直到昨(12)日才在三峽獲釋，沒有受傷，目前警方已鎖定5名動手擄人的綁匪，也報請檢察官擴大偵辦。

據了解，這名年約50多歲周姓男子所經營的土地開發公司，在台北市松山、南港、內湖及新北市汐止都有開發案，不過他日前遭懷疑擅自挪用一筆投資內湖土地的近2億元鉅款，結果他就遭到擄走被逼還錢。

周男在9月21日離開家後就失去蹤跡，家屬察覺異樣後趕緊向台北市警方報案，北市警方查出他是在新北三重遭人擄走後，隨即將案子交由新北警方接手偵辦；三重警方獲報立刻組織專案小組查緝，發現周男當天走出住家大樓後，隨即遭5名埋伏已久的綁匪押上車帶走，並往新店山區開去，接著放火燒車滅跡後換搭機車下山。

警方循線找到被燒成廢鐵的作案車輛，也在綁匪換乘逃逸的機車置物箱內，分別找到被害人錢包、證件及現金8萬元，並在現場採集到一處吐出的檳榔殘渣，經送驗比對後確認其中1嫌身分。

另外警方還發現這群綁匪買了60幾張手機易付卡，每打幾次就關機換卡閃避追緝，而且分工縝密，刻意製造斷點躲避警方追緝，讓案件偵辦陷入困境。

警方研判，周男疑似涉及2億元的內湖土地開發案有關，除了實際動手的5名綁匪外，幕後的藏鏡人也另有數人，所幸周男在被綁長達21天後，昨天已在三峽山區平安獲釋，身上沒有受傷，中途家屬也沒有接過任何勒贖電話；目前警方除了持續追捕5名綁匪外，也報請檢察官指揮擴大偵辦中。