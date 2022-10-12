新竹縣長參選人楊文科競選總部假日FUN輕鬆系列活動，繼親子木箱鼓後，15日邀請「春風薩克斯風樂團」帶來精彩表演，16日有超好玩的「兒童DIY-3D魔法列印筆」體驗，即日起開放報名，歡迎大小朋友一起同樂。

楊文科競總表示，為了打造最歡樂的競選總部，競總不僅規畫球池區、賽車吧檯區、室內外童趣及網美風打卡牆，讓家長隨時都可以帶著孩子來放電，在週末規畫系列活動持續到11月20日，讓親子週週都能充實度過。

8日首場木箱鼓體驗，楊文科化身木箱鼓小老師，配合Mr.One王萬沂老師的專業教學，搭起競選歌曲「我相信」，和孩子們一起體驗雙手打擊木箱鼓的樂趣，讓參加的大小朋友感受選舉也能很溫馨，獲得很好迴響。

15日邀請「春風薩克斯風樂團」，樂團成員來自新竹地區各階層，並有多位團員考取街頭藝人證照，常在各長照機構、教養院等處做公益演出，當天表演將從下午3點到5點，帶給民眾優閒午後的音樂饗宴，歡迎縣民一起來總部聽音樂Fun輕鬆！

16日則推出受到兒童喜愛的3D魔法列印筆，3D魔法列印筆是結合色彩藝術美學與立體空間的學習工具，除能畫一般平面繪圖外，也能畫出立體圖樣，讓孩子們盡情發揮想像力與創造力，完成的作品還能帶回家。

楊文科競總提醒，此活動年齡適合小學至國中的孩童參加，因教室空間有限，家長不進入教室陪同，家長可在吧檯休憩區或兒童遊戲區等候，現場有爆米花、點心和茶水供家長享用。

「兒童DIY-3D魔法列印筆」即日起報名到額滿為止，報名網址https://pse.is/4jdq36，報名成功將以電子信件通知。