疫情持續在高原期，血管外科醫師吳欣岱表示，近日兒科急診室擠滿等待看診的小病患，除了新冠肺炎流行外，呼吸道融合病毒也在肆虐，後者很容易在孩童間傳播，主要症狀為流鼻水、咳嗽、呼吸急促及發燒，咳嗽嚴重的話，還會咳到吐；她提醒，若2歲以下的嬰幼兒呼吸發出「咻咻」聲，要盡快到醫院就醫。
吳欣岱今（12）日於個人臉書指出，最近兒科急診室很擁擠，較猖獗的病毒是「呼吸道融合病毒」，這是全年齡都可能感染的病毒，確診後不會免疫，而且在幼兒和兒童身上，病毒量、傳染期都會大於成人，因此很容易在孩童的圈子內傳播。
吳欣岱表示，呼吸道融合病毒以流鼻水、咳嗽、呼吸急促和發燒為主要症狀，其中咳嗽症狀嚴重的話，還會咳到吐，尤其是2歲以下的嬰幼兒，有出現類似症狀要更加注意，如果有缺氧、聽到寶寶呼吸發出「咻咻」聲就要趕快到醫院治療。
吳欣岱強調，為人父母要多吸收孩童健康相關資訊、配合施打疫苗，才能確保孩子健康。
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