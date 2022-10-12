迎接10月13日國境解封，晶華酒店宣布位於國際級觀光景點-故宮博物院院區內的「故宮晶華」也整裝迎賓、恢復正常營運。餐廳在港點、熱炒、宴會桌菜等內用美食之外，也加入「晶華美食到你家 」電商平台，規劃出十數款個人獨享及家宴分享餐，近距離的為內湖、士林、北投、天母等地的上班族與家庭提供美食外帶外送服務。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，故宮晶華酒店一直以來廣受國內外旅客的愛戴，其中以仿真國寶美饌為主題的國寶宴更是其招牌料理，因應國境的重新開放，除了消費者熟悉的一樓小吃區、二樓包廂區、以及三樓宴會廳全面恢復正常營運外，此次的回歸更是加入了美食外帶外送服務，讓故宮晶華成為晶華酒店位於台北市北區的衛星廚房，用美食服務各路饕客。

「晶華美食到你家」的「故宮晶華美食專區」上線正值入秋轉涼之際，團隊規劃出多款時令料理及分享餐，要讓饕客們暖心又暖胃，除了充滿鑊香的各式熱炒燴飯外，令人眼睛一亮的還有將故宮國寶宴縮小成迷你尺寸的「故宮國寶九宮格」，內含翠綠鮮嫩的翠玉白菜、口感細緻油亮的肉形石、晶瑩飽滿的白玉錦荔枝，以及故宮晶華限定的「仕女包」手作甜點，美味又吸睛，透過九宮格方式呈現，更顯餐點的精緻和細膩。

以故宮經典蛋白炒飯為主食的兩到六人家庭外帶分享餐，集結多道台式家常好菜及粵式經典美饌，前者精選出醬香四溢的四季炒魚柳、開胃下飯的塔香三杯雞、紮實Q彈的生炒軟絲以及鮮香適口的吻仔魚莧菜等，搭配暖心鮮美的翡翠海鮮羹。後者則備妥粵式燒臘雙饗、清脆下飯的芥藍炒牛肉、醇濃醬汁配上軟嫩魚身的薑蔥斑腩煲、鮮味十足的豉油蝦、軟綿清甜的群菇嫩絲瓜等，搭配上溫潤的港式煲例湯，每套1380元起。

琳瑯滿目的外帶餐當中不可錯過的還有故宮晶華最為人稱道的粵式港點系列料理，粵式港點分享餐精選出多款故宮晶華招牌人氣點心，包含外皮Q彈、內裡蝦味迸發的水晶蝦餃皇，充滿鮮甜海味、爽脆口感的翡翠花枝餃，軟嫩鹹香的腊味蘿蔔糕，鮮香酥脆的鮮蝦腐皮捲，以及故宮晶華仕女包等，充滿食藝和趣味。另有將豐腴肥美的宜蘭櫻桃鴨以廣式掛爐古法製成的故宮片皮鴨三吃，由主廚推薦的經典三吃包含片皮鴨捲、鴨腿佐冰梅醬及薑蔥炒鴨架，片皮鴨捲食用時可搭配蔥段、黃瓜或甜麵醬佐手工桿製的餅皮，皮酥油嫩的滋味令人口齒留香。

充滿視覺與味覺驚喜的還有仕女包九宮格以及子母福祿壽蟠桃兩款甜點，造型療癒、富有創意的仕女豆沙包，是由點心師傅發想自唐人宮樂圖的仕女圖，以綿密豆沙入餡，透過師傅的精湛手藝於包身烙印上五官並黏上頭髮及髮髻，栩栩如生地呈現貴妃豐腴穠麗之氣，是故宮晶華專屬的招牌人氣品項。子母福祿壽蟠桃則是以大壽桃包裹著10顆中壽桃及小壽桃，喜氣圓潤的外型，氣味香甜鬆軟，內餡溫潤甜蜜，更有象徵子孫滿堂的福氣寓意，是祈福祝壽的最佳選擇。