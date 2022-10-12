莫德納BA.1雙價次世代疫苗開打近3周，昨天接種6萬8621人次，創下施打上路以來接種最高紀錄，不過台南一名里長昨天下午接種次世代疫苗後，清晨心肌梗塞過世，死後快篩才發現確診，民眾擔心，確診又打疫苗，恐造成不良反應，是否該規定打疫苗前先快篩，確定未染疫再接種。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，不會這樣建議。

台南一名里長昨天（11日）下午接種次世代疫苗，今天清晨心肌梗塞過世，後來快篩陽性，民眾憂心，確診後接種疫苗是否容易造成不良反應？指揮中心會不會建議民眾打疫苗前，先快篩確定是否染疫才接種。

莊人祥表示，先前公布確診者發病後三個月內不要打疫苗，主要考量是因感染後短時間會重複感染的機會低，而非確診後打疫苗容易造成不良反應。

還有其他疑慮部分，莊人祥指出，接種基本實務面來看，若疾病急性期間，例如個案若確診、自主防疫期間來接種，也會擔心接種疫苗若和他發病等症狀會混淆，但事實上，接種mRNA疫苗，不用先篩檢，沒有這樣的建議。

另外，莫德納BA.1雙價次世代疫苗開打近3周，目前累計接種44.9萬劑，昨天次世代疫苗共接種6萬8621人次，創開打以來最高，至今平均每天接種3萬劑左右，莊人祥強調，目前還有250萬劑量莫德納次世代疫苗庫存，只要有需要就可以啟用。