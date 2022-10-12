警方公告埔里鎮市區的拖吊(熱區)路段，

南投縣埔里鎮是通往清境合歡山、日月潭重要交通樞紐，不過國光客運埔里站及第3市場周邊，常出現併排停車、違停占用車道等亂象，曾造就1年舉發逾5千件交通違規魔人，為了終結交通亂象，埔里分局上月23日公告拖吊重點路段，經20天宣導即日起將加強取締及拖吊，呼籲民眾勿貪圖便利違規停車，不僅得吃罰單，還得支付移置保管費，得不償失。

埔里分局9月23日公告拖吊(熱區)路段，包括中正路與忠孝路起西至中正路與西寧路止、中山路2段與北辰街起南至南榮路與民生路止、西寧路與南興街起東至忠孝路與南興街止、南昌街與中正1路起西至南昌街與中正4路止、中正路與東榮路起北至東榮路與南興街止，將針對用路人違規行為加強取締。

警方指出，即日起每天上午8時至晚間22時止，拖吊熱區將針對「併排停車」、「違停占用車道」、「公共汽車招呼站停車」、「路口停車」、「逆向停車」等項嚴重妨礙他人通行與市容景觀等違規項目，依《道路交通管理處罰條例》及《南投縣處理妨害交通車輛自治條例》加強取締及拖吊。

多數埔里居民樂觀其成表示，常常有民眾貪圖方便，經常違規併旁停車或違停占用車道等造成塞車回堵，加強取締對奉公守法的人才公平；不過也有人痛斥政府搶錢。

警方強調，埔里設置移置保管場，並備有2部拖吊車，相關人員已完成培訓課程，呼籲，所有汽、機車駕駛人勿貪圖一時之便違規停車，若違停導致愛車遭拖吊，不僅得吃罰單，還得再支付移置保管費，得不償失。