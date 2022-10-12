國慶連假剛過，本土疫情仍在高原期，國內口服抗病毒藥物單日領用量再創新高。中央流行疫情指揮中心表示，昨（11）全國共開立1萬709份藥物，為新一波疫情以來最高紀錄。目前倍拉維（Paxlovid）已開立61.8萬人份，指揮中心近期再加購40萬人份，可使用到今年底無虞。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，適逢國慶3天連假，很多藥物開立資料是在昨天上傳回補，因此單日領用量創8月中旬、新一波疫情以來新高，共1萬709人份，分別為8254份倍拉維（Paxlovid）、2455份莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

明起入境0+7免檢疫上路，預估國內確診數會增加，口服抗病毒藥是否充足？指揮中心發言人莊人祥說明，最近已增購40萬人份倍拉維，預計可使用到今年底，11日已經先到貨1.9萬人份，本周會陸續到貨11萬人份。

有媒體報導，韓國開放12歲以上適用倍拉維，認為台灣用藥條件過於嚴格。羅一鈞說明，韓國衛生部今年5月13日發布新聞稿，因應疫情升溫，且開藥情況並不踴躍，因此宣布年齡條件從40歲下降為12歲（倍拉維）及18歲（莫納皮拉韋），但並非所有人都可以使用，仍需同時符合慢性病條件、輕症症狀等。

羅一鈞指出，國內目前也是12歲以上可開立倍拉維，其中12歲到64歲需同時具備慢性病等重症高風險因子，而65歲以上長者不須其他慢性病條件，相較於其他國家，我們的條件相對寬鬆；紐西蘭需要有3個或以上高風險因子才能開立，澳洲要有2個或以上，新加坡年齡限制則是18歲以上。

羅一鈞強調，國內專家會議持續討論並調整抗病毒藥物開立條件，但目前已經相對其他國家寬鬆，並無媒體所謂「以年齡或慢性病條件嚴格限制用藥資格」，其他國家反而是更嚴格限制開藥條件。