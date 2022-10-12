一名女網友在臉書發文抱怨，準婆婆上門提親時，竟然遲到至少5個小時，沒想到等到人後，對方絲毫沒有感到不好意思，反而十分囂張，貼文曝光後掀起熱議，網友全勸：擺明下馬威，不要嫁！

一名網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，準婆婆上門提親的時候故意大遲到，至少遲到快5個小時，讓原PO的爸媽坐在客廳空等，好不容易等到人抵達，對方卻絲毫沒有不好意思的樣子，只會嘻皮笑臉說「拍謝（抱歉）」，態度十分囂張。

原PO透漏，準婆婆是一名家庭主婦，不用工作，況且提親當天是假日，如果沒有發生突發事件，理應可以準時抵達，「我爸請吃飯，差點連餐廳都過了預定時間不能去，去了又狂包菜，別人根本還沒用完餐」。

貼文曝光後掀起熱議，網友們紛紛留言勸原PO再考慮一下是否要結婚。(翻攝臉書靠北婆婆2.0)

貼文曝光後掀起熱議，網友們紛紛留言勸原PO再考慮一下是否要結婚，「求妳先不要嫁、先不要生…」、「一開始就要壓妳死死的」、「還要嫁嗎？擺明下馬威」、「看出嫁的時候她會遲到幾天，說不定她根本忘記要娶媳婦了」、「連尊重都沒有，如果來得及就別嫁了」、「那也很好啊 結婚前就看清楚了，妳還來得及跑，空等五小時救你一輩子」。