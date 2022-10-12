嘉義縣太保「韓暘 2. 1MW、天璇 2.1MW、天樞8.4MW」台電 AFC 儲能案場今剪綵啟動。（呂妍庭攝）

嘉義縣太保「韓暘 2. 1MW、天璇 2.1MW、天樞8.4MW」台電 AFC 儲能案場今剪綵啟動。（呂妍庭攝）

由力暘能源集團子公司「銧昊」建設的嘉義縣太保「韓暘 2. 1MW、天璇 2.1MW、天樞8.4MW」台電 AFC 儲能案場今剪綵啟動運轉，總容量高達 12.6MW（百萬瓦），為嘉義縣市首座台電併網儲能案場，更是目前台灣最大單一儲能案場。

今剪綵儀式，嘉義縣長翁章梁、台灣電力公司嘉義區處長許一女、力暘能源集團暨銧昊公司董事長黃志文、美國Powin儲能系統董事長Joseph Lu盧煥輪等人出席，黃志文說，公司從太保開始，已在多縣市開發一系列儲能案場的開發和建置，響應政府政策 ，也希望為台灣電網平穩盡一分心力，尤其台灣再生能源日漸增加，更需要儲能系統，透過電池儲放電功能，可維持電網穩定 也提供再生能源靈活運用模式。

許一女說，近年發展太陽能光電，但太陽下山後就需要靠其他電力來渡資，而儲能系統不管是放電或儲能、調頻等，對台電穩定供電都是最大功臣，未來在綠能推廣上，台電一定會做好友善併網角色，也各界能成為台電最好的盟軍。

翁章梁到場致詞時表示，縣府積極推動各類型太陽能案場建置、也取得優異成績，至今年8月底設備登記案件總核准3087件，合計容量達756百萬瓦，預估年發電量更高達949百萬度，歡迎更多廠商加入，力暘能源、銧昊公司嘉義太保儲能案場啟用，除是嘉義首座，也是全台最大單一儲能案場，這是力暘能源的驕傲，也是嘉義的驕傲！