業者謝東裕提問反映工業區廢棄物處理問題。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁頒獎表揚績優廠商。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁向產業界各方代表推介農工大縣的施政。（廖素慧攝）

嘉義縣政府12日在嘉義市舉辦「頭家經營甘苦談─與縣長有約座談會」，縣長翁章梁侃侃而談正推動嘉義縣轉型為農工大縣，業者則反映缺工嚴重、工業區的廢棄物處理成本高不合理等問題，希望縣府協助解決。

翁章梁表示，嘉義縣是農業大縣，很多農地生產農作物，但少子化、人口老化，人口流失，農村缺工，政府用政策及經費輔導農村改用智慧科技協助務農，近年來更利用台糖土地開發工業區、產業園區，推動嘉義縣轉型為「農工大縣」，創造新的就業機會，吸引優秀人才來嘉義安居樂業。

陶窯業者謝東裕提問反映指出，工業區產生的廢棄物都視同事業廢棄物委外清運，收費比隨水徵收的一般廢棄物高，但實際上工業區有生活廢棄物、也有事業廢棄物，應該分流收運，才能減少業者委外清運的成本支出。

縣府環保局長張根穆指出，工業區一般廢棄物可由鄉鎮公所清潔隊收運，但若業者將兩者混合打包交由公所清潔隊收運可能有違反環保規定的疑慮，鹿草焚化廠每日能處理800多噸廢棄物，全縣一般事業廢物及事業廢棄物都能去化，不用委託外縣市清理，成本較低，業者應可負擔。

這場座談會今天在嘉義市新悅花園酒店舉行，有嘉義縣工業會名譽理事長林宸慶、理事長呂武錦與談，產業界及各公司代表參加，翁章梁暢談農工大縣施政方針，頒獎表揚推動「嘉義縣企業新鮮人職場新鮮事學習計畫」績優廠商。