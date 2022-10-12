1名女房東本月7日透過手機監視器發現某一名66歲住戶整天沒出門，上前關心後放了晚餐在門口，沒想到再隔2天，她發現餐點仍在對方門口，詢問之下才得知對方腳站不起來，已倒地4天無法求救，她趕緊將人送醫，事後發文強調裝設監視器的重要，其他網友則大力稱讚她「真的是好房東，會有福報的」。

該房東在臉書「房東互助會」發文，她7日透過手機觀看租屋處出入口監視器，發現有1名平時生活規律的66歲房客沒出門，隔天她前去關心，對方稱沒確診隔離，她因此買晚餐與飲料放在對方門口，當時雙方對話正常，再隔2天她發現該房客仍沒出門，中午時買了雞蛋和午餐過去，竟發現前天的晚餐還在門口。

所幸該房客有出聲回應她，房客才解釋他的腿斷了，從7日起就沒有進食，原PO趕緊幫對方送醫，診斷結果是對方突然沒力氣、站不起來，非腿斷掉，目前還要做進一步檢查，原PO事後強調「如果我平常沒有在留意監視器，他或許會餓死在房間」，認為在出租房的出入口裝監視器，有其絕對必要性。

其他網友留言「真的是好房東，會有福報的」、「傻眼，房客再怎麼沒朋友，總會打電話跟房東求助吧」、「妳真是好人，66歲單身其實很難租到房」、「請他要留緊急聯絡人電話」、「天天看監視器好累！如果幾十個房間那要如何處理」、「建議可以更換電子鎖，注意平常租客的進出頻率，降低風險」。