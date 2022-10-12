美國總統拜登周二表示，在上周OPEC+不顧美國反對仍宣布大幅減產石油後，美國與沙烏地阿拉伯之間的關係必將承擔後果。

前一日，美國參議院外交關係委員會主席、極具影響力的民主黨參議員梅南德茲（Bob Menendez）表示，美國必須立刻凍結與沙國的所有合作，包括軍售案。

拜登在接受CNN訪問時表示，現在他不會去談論正在考慮的應對選項。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美方將進行政策檢討，但她沒有給出採取行動的時間表，也未透露誰會主導這次重新評估兩國關係的工作。

尚皮耶表示，美國將在「未來幾周和幾個月內」密切關注局勢發展。

儘管美國政府花了數周時間試圖遊說主要產油國不要減產，但合稱OPEC+的石油輸出國組織和包括俄羅斯在內的其他產能安排盟友仍然在上周宣布自11月起每日減產200萬桶，創下2020年新冠疫情爆發以來規模最大的減產行動。美國批評這是沙烏地阿拉伯向俄羅斯低頭。

俄羅斯反對西方國家以該國入侵烏克蘭為由，對俄國石油價格設定上限，並揚言將採取反制行動。

白宮國安事務發言人柯比（John Kirby）表示，拜登將與國會合作，共同思考未來美國與沙國的關係應該如何，「我認為他會願意立即展開這些討論。坦白說，我不認為這是必須等待或應該等待更久的事」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二表示，拜登政府在檢討政策時，不會忽略伊朗這個美國的敵對國家、同時也是沙烏地阿拉伯在該區域裡難纏的敵人，「還是有一些安全方面的挑戰，其中一些來自伊朗。當然，我們不會忽視伊朗不僅對該地區構成的威脅，還有在某些方面對其他地方造成的威脅」。

美國對沙國大部分的軍售案，都是基於伊朗對該地區造成的威脅。