由臺東縣政府主辦的臺東藝穗節，於國慶連假舉行6場演出於活水湖、台東美術館及都蘭分別帶來馬戲、踢踏舞及現代舞的演出，各個演出利用台東天然美景優勢創意發想，在大自然中進行演出。

《喝一口千百年的神水》-狂夢藝術。(圖/ 臺東縣政府提供)

狂夢藝術劇團是一個希望找尋出各方土地聲音的劇團，從2019年提出的「在現地編創計劃」，透過移動式劇場的形式述說著土地的故事，在活水湖的演出利用在地取得的材料，結合舞蹈與馬戲，帶著觀眾走進不一樣活水湖。

舞工廠踢踏舞團的作品臺東【原‧宇宙】，利用耳機裡的文本敘述，將觀眾一同帶入不同的空間氛圍，將觀眾同時擔任表演者身分，一起完成這趟旅程，讓30位旅伴形成一層同溫層的關係；與圈外的觀眾更形成一道平行時空的錯覺，在台東美術館用表演藝術將觀眾帶入另一個宇宙。

臺東【原‧宇宙】-舞工廠舞團。(圖/ 臺東縣政府提供)

我們(ＷeArt)表演藝術平台則是台東在地團隊，用深厚的個人故事充新發展演出，對演出者及觀眾來說每個東漂到台東的人們都有自己的故事！身後都有著不同的理由，是命運也是決定，是東漂也是歸回，是找尋也是落定，在這片被山海擁護的土地上，繼續與自然合拍的生命篇章。

臺東藝穗節自饒慶鈴縣長上任以來創辦，已邁入第三年，它是利用臺東山海美景優勢作為演出舞台，跳脫傳統劇場演出框架，以實驗性的演出節目在臺東各地進行，今年收件大豐收，採全國徵件的模式，於79件作品中，共選出15檔精彩演出，及3組藝術家進行駐村創作，將在城市與山海之間穿梭，用藝術重新體驗日常的美好。

演出場地除了臺東市區、山線、海線外，在南迴線也有精彩節目，因各檔節目演出類型不同，詳情請洽臺東縣政府文化處、臺東藝穗節粉絲頁或臺東藝穗節官方網站，如需購票也可洽兩廳院售票系統。 (臺東縣政府廣告)