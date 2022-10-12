92歲老翁騎電動車2度摔車，鄰里熱心圍住向警求援助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

92歲老翁騎電動車2度摔車，鄰里熱心圍住向警求援助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

老翁騎電動車2度摔車 鄰里熱心圍住求援

92歲陸姓老翁11日中午騎著電動三輪車外出，疑因身體不適，騎電動三輪車2度跌倒摔車，路人怕他再發生意外，連忙圍著不肯他離開並報警，警方到場發現車子龍頭已歪，改由警車載送，另名警員則協助騎乘電動車尾隨在後，助老翁平安返家。

桃園警察分局中路派出所昨中午接獲民眾報案，指稱宏昌六街與泰昌三街口發生交通事故」請員警到場協助。

警員簡成驊與警員倪富城趕抵現場了解，發現是92歲陸老先生騎乘電動車出門買菜，回家途中疑似身體不適，突然摔倒在地，附近熱心民眾趕緊上前協助，但老先生表示「沒事」，準備要繼續上路，卻又被爆衝的電動車帶著跌倒在地，老先生老好不容易站起身又打算離開，民眾圍著他勸說並立即報警。

員警立即通知救護人員前來為老先生包紮傷口，老先生堅持不就醫要回家，員警考量其身體狀況，由簡警駕駛警車載送老先生，倪警則協助騎乘電動車在後尾隨，將老先生安全護送返家。