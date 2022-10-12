雲林縣發展運動觀光，「環騎雲林100K」挑戰雲東台3林徑。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為發展運動觀光，規畫「環騎雲林100K」系列活動，12日在縣府文觀處舉行記者會，單日型「挑戰雲東，台3林徑」將於11月5日登場；期間型「環騎雲林單車認證」，即日起至11月30日，邀大家一起來雲林破風前進，讓雲林美麗的自行車廊道更廣為人知。

雲林縣政府今年7月推出「2022雲林單車文化節」大獲好評，因此再著手規畫「環騎雲林100K」系列活動，12日由雲林副縣長謝淑亞、文化觀光處處長陳璧君等人共同主持記者會，強調今年是雲林縣全民健康運動年，藉由健康運動年的推動，鼓勵縣民養成規律運動的好習慣。

謝淑亞表示，縣府努力朝向SDGs永續發展2050淨零排碳的願景，透過打造縣內自行車的騎旅風氣、綠色旅遊，進而朝向SDGs願景，同時落實全民健康運動年的精神與理念，讓雲林愈動愈健康，邀大家一起來打造健康運動城市。

陳璧君說，「環騎雲林100K」系列活動，單日型規畫路線包括「破風騎士組」雲東挑戰路線「台3林徑」，全程50公里，沿斗六市、華山休閒農業區至古坑綠色隧道，海拔最高775公尺，非常具有挑戰性。「悠活親子組」全程15公里，騎乘古坑綠色隧道，邀大、小朋友感受綠樹成蔭的沁涼。

期間型認證活動「環騎雲林單車認證」規畫縣內6條自行車路線，即日起至11月30日止，車友可選擇1條路線完成單車騎乘挑戰，以手機APP路線軌跡截圖作為認證資料，並與指定地標合影，拍攝3張照片上傳至認證網站，就可獲得飛狼經典圓筒包。