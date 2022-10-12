蔡英文總統在國慶酒會拋出「四大韌性」說，要將台灣打造為「韌性之島」。但國民黨主席朱立倫今中常會上批評，蔡主政下對台灣經濟發展、社會安全、民主自由與國防戰力等方面「四大任性」妄為，正是造成台灣現在最大危機來源。

朱立倫表示，蔡政府任由國內房價高漲、薪水不漲，年輕人買不起房子，房價所得比創新高，全台民眾平均要不吃不喝至少10年才能買得起房，這是蔡英文總統經濟發展任性妄為的結果。

此外，朱立倫說，蔡政府任由國內治安惡化，甚至爆發殺警案，而法官判死刑蔡政府也凍結在那不執行，讓正義無法伸張，社會道德淪喪，這是蔡總統的社會安全？

朱立倫還認為，蔡總統任由民進黨各派系掌控媒體，放任網軍攻擊民眾，操控、限制言論自由，在民進黨任性下，台灣民主自由陷入幾十年來最黑暗時期；任由兩岸關係惡化，不能和平交流、對話，讓年輕人將來可能要上戰場，全民陷戰爭風險中，也是蔡政府對區域安全不負責任的任性作為。

朱立倫批評，民進黨長期掏空中華民國，把中華民國虛擬化，甚至可以直接用台灣國慶日取代，都讓國人非常痛心；蔡總統長期口號治國，執政6年多來對經濟發展、社會安全、民主自由與國防戰力的4大任性妄為，造成當前台灣危機。

朱立倫說，國民黨負責任，希望國家安全，民主自由愈來愈好，社會安全網、治安與公安能做得更好，也希望經濟發展果實全民共享，為全民拚好日子才是重要目標。