為改善鳳山行政中心週邊澄清路、府前路、青年路二段一帶淹水問題，水利局規劃興建「府前滯洪池」及「青年公園滯洪池」，工程經費2,818萬元，並由營建署補助78%及市府自籌22%。工程於111年3月開工，已於111年10月開放。

圖說:池區內及周邊並設有步道、座椅可供民眾休憩、散步。(高雄市水利局提供)

近年因極端氣候，鳳山行政中心一帶每逢強降雨及豪大雨時，常發生淹水災情，影響周遭住戶生命財產安全及道路交通。為解決淹水問題，高市府水利局投入大量的人力，進行排水溝水路調查及雨水下水道巡檢清疏工作，希望透過排水路規劃、改善，以降低淹水發生。府前、青年公園滯洪池利用現有鳳山行政中心綠帶及青年公園降挖設置滯洪池，兩滯洪池面積共0.95公頃，可滯洪量1萬噸。

圖說:水利局規劃興建「府前滯洪池」及「青年公園滯洪池」，工程於111年3月開工，已於111年10月開放。(高雄市水利局提供)

水利局表示，府前、青年公園可提升該區域防洪能力，池區內及周邊並設有步道、座椅可供民眾休憩、散步，近日更因降雨儲水使生態更加豐富，吸引白鷺鷥駐足覓食，傍晚時還可聽見蛙鳴、鳥叫好不熱鬧，在喧鬧的都市中，提供民眾放鬆心情、欣賞生態，成為運動、散步、休閒、遊憩的好所在。