高雄鳳山區三誠路60巷21弄因建商買地圍路，導致道路縮減，嚴重影響通行，國民黨高市議員李雅靜12日率當地居民到高市議會陳情。（洪浩軒攝）

高雄鳳山區三誠路60巷21弄因建商買地圍路，導致道路縮減，嚴重影響通行，李雅靜11日與相關單位再次會勘，特別請消防車於現場實地嘗試通行，測試結果兩側道路均無法順利通行。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄鳳山區三誠路60巷21弄因建商買地圍路，導致道路縮減，嚴重影響通行，李雅靜11日與相關單位再次會勘，特別請消防車於現場實地嘗試通行，測試結果兩側道路均無法順利通行。（李雅靜提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄鳳山區三誠路60巷21弄因建商買地圍路，導致道路縮減，嚴重影響通行，居民憂心緊急案件發生時，消防、救護車輛受阻，會危害民眾生命安全，國民黨高市議員李雅靜12日率當地居民到高市議會陳情，更有民眾下跪請託高市府給大家安全的居住環境，對此，高市府工務局長楊欽富表示，會再與民眾、建商協調，讓雙方達成共識。

李雅靜帶領數十位民眾到議會門外抗議，強調巷弄內有建商規畫新建案，但原本8米寬的巷弄被壓縮到僅剩4米，造成居民通行困難，相關問題已向市府陳情超過1年，他們也會同市府相關部門及建商多次協商，但建商態度強硬，甚至以圍籬圍路，嚴重妨礙消防、救護車輛出入。

李雅靜11日與相關單位再次會勘，特別請消防車於現場實地嘗試通行，測試結果兩側道路均無法順利通行，根據民眾提供的影片也發現，清潔回收車輛到該巷弄值勤時轉彎不易，更多次擦撞圍籬，必須數次前後調整角度才勉強通過，車輛倒退時更差點撞上停放在旁的機車，過程險象環生。

福誠里里長許德發表示，建商若合法蓋房子大家沒意見，但安全問題是居民最在意的地方，用圍籬圍路已經對居民的生命安全造成危害，消防車、救護車、清潔車都無法順暢通行，建商根本沒把百姓的生命安全放在眼裡，甚至還持鐵鎚破壞居民住家鐵門及對講機。

殷姓民眾表示，大家都擔心萬一火災發生，消防車輛無法通行會影響救災，但市府卻向他們回應「如果發生火災可以拉水線灌救」，但消防車救災應該是愈近愈好，市府的處事態度，讓大家都覺得他們只顧建商的利益，跟本不重視人民的生命安全。

楊欽富出面接下陳情書，有民眾淚崩並突然下跪，不斷懇託楊欽富幫忙，還給當地居民安心的居住環境。李雅靜看到民眾如此委屈，也忍不住落淚，要求市府不要只坐在辦公室蓋橡皮圖章核發建照，應該盡快解決問題，讓民眾不必每天膽戰心驚過生活。

楊欽富回應，建商依法申請建照，現行為5米寬計畫道路，未來還會再退縮2米，屆時道路將達7米寬。後續會與居民、建商進一步協調，讓大家都能達到共識，並設法讓消防通道更加順暢。