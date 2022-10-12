國民黨立委李貴敏。（圖／取自李貴敏臉書）

《Dcard》網友留言。（圖／翻攝自《Dcard》論壇）

《Dcard》網友留言。（圖／翻攝自《Dcard》論壇）

國民黨立委李貴敏日前質詢時問國防部部長邱國正，兵役會不會一口氣延長至2年？邱當下並未否認，僅表示他不作說明，並強調詳情預計將在年底前公布。兵役延長議題近期成年輕人討論焦點，以大學生為主的論壇《Dcard》中便有大批反蔡政府聲浪，有人甚至直言「2024換掉！」

李貴敏5日質詢問道，延長兵役的原因是否因人力短缺？邱國正回應，軍中人力不足影響兵役是原因之一，但此事不是國防部一個部會決定，現因敵情嚴峻4個月役期訓練是不足的，這是整個大環境使然；如果要強化4個月也是不夠的，至於要延長多久，現在正在討論，預計會在年底前公布。

李貴敏追問，會不會一口氣要延長到兩年？邱國正表示，他不作說明。李再問道，這將影響「幾年幾班」年次的役男？邱重申，公告時會一併處理，但不會今天一公告，就造成特定年次者或某一年度就併進來，這會有問題，國防部也承擔不起；詳情一定會在元旦前宣布，因為公告期間需要1年，若是跨過元旦才宣布，就須再延後。

此消息在以大學生為主的論壇《Dcard》掀起熱烈討論，一位國立暨南國際大學的網友表示：「等到選舉完會公布，所以反對延長兵役的這次請聯合起來拒投民進黨」；一位義守大學的網友表示：「除非2024換掉，不然一直讓那群嘴砲主戰免役人士，隔著水溝一直吠，怎麼可能不繼續延長？身為真正的國民，要管好自家的狗，不要讓牠沒事亂吠亂咬人」；一位靜宜大學的網友表示：「我們最愛抗中保台的政黨秘書長都是替代役了欸！」一位國立成功大學的網友表示：「塔綠班會逃兵役嗎？該進軍營表現你們抗中保台的決心了吧！」一位國立政治大學的網友表示：「2024換掉！」