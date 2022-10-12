民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）12日成立雲林同鄉會後援會，有逾50位雲林人相挺。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長參選人沈慧虹12日成立雲林同鄉會後援會，有逾50位雲林人相挺，立委柯建銘也到場支持，沈慧虹表示，在場的大家如同她的父母、長輩，這8年受到大家很多照顧，她流著雲林血液，要拚新竹最好的未來，這座城市還有許多重大建設要繼續推動，城市進步不能走回頭路。

沈慧虹今天在市議員劉康彥、陳建名、曾資程、鄭美娟、施乃如、議員參選人林盈徹、楊玲宜、劉彥伶以及立委柯建銘的陪同下，於大批雲林在新竹的鄉親支持下，成立雲林同鄉會後援會。

會長蕭素女表示，她是雲林女兒，今天站出來相挺雲林女兒沈慧虹，雲林是農業社會，從小父母就說，他們沒有背景、也沒有錢，希望孩子認真讀書當公務員，而沈慧虹優秀、認真，當了32年公務員，在新竹有8年交通處長、副市長的經驗，最了解新竹發展、比任何人都適合擔任新竹市長，希望雲林人團結支持，把沈慧虹送進新竹市政府。

柯建銘指出，蕭會長所言讓他很感動，沈慧虹秉持雲林人的精神，專業、認真、肯吃苦、會打拚。他強調，選舉是1個價值選擇，未來新竹市還有許多重大建設，包括輕軌、五楊高架向南延伸、總圖書館、台大醫院湳雅院區，都需要中央、地方攜手合作，就要交給有城市治理經驗、最熟悉新竹的沈慧虹，給做事的人1個肯定。

沈慧虹則說，這8年來受到大家很多照顧，就如蕭會長所說，從小媽媽就帶著她到田裡工作，給她第1個選擇是「要讀書還是要種田？」她也強調，她就和所有的雲林人一樣，出外認真打拚，拚尊嚴、生活與發展，讓在故鄉的長輩不用擔心，也為下一代拚出更好的生活。

沈慧虹表示，她相信這8年在新竹有讓雲林鄉親覺得光榮，覺得這個雲林女兒真的不錯，她努力將新竹市基礎打穩，未來還要持續推動新竹進步，絕對不能走回頭路，她會努力打拚屬於新竹人、雲林人的價值與最好的未來。