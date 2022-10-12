進入後疫情時代，內需族群營運加溫，大和資本證券初評大樹（6469）給予「優於大盤」投資評等，看好市占揚升題材與保健意識抬頭，推測合理股價315元。

大和資本證券指出，大樹是台灣連鎖藥局龍頭，儘管下半年營收動能可能放緩，然大樹仍會保持在台灣市場積極的展店計畫，目標在連鎖藥局整合趨勢中，奪下更多市占。

連鎖藥局在台灣藥局市場的比例不過20％，大幅落後給美國、日本、大陸市場的55％以上，且大樹去年的市占率僅3.1％，大和資本證券認為，大樹有極大的連鎖店拓展空間，估計2022～2024年營收年複合成長率達20.3％，毛利率也會隨之上揚，同期間淨利的年複合成長率為22.5％。

根據衛福部數據，因新冠肺炎疫情影響，台灣2020年國家衛生支出年成長7.2％，高於2015～2019年的2.4％～5.3％年增表現；醫療設備與健康產品2020年支出更是年增27.2％，遠高於2015～2019年的年增5.6％～10.3％，顯示民眾健康與保健意識持續抬頭。大和資本證券看好，大樹的跨品牌、跨產業與跨區域策略，將提供中長線成長動能。