10月13日起入境「0+7」免除居家檢疫，受疫情影響停擺近三年的旅遊觀光即將動起來。遠傳電信12日宣布，針對國人最愛前往的旅遊國家日、韓、港、澳等國提供原號漫遊上網吃到飽一天99元起，歐、美、紐澳定量包最低1GB 249元。

非遠傳用戶也有遠遊卡、預付漫遊可選擇，免除攜帶分享器出遊。

此外，遠傳獨家推出「遠傳旅遊黑卡秘書」，由專人提供旅遊行程的規劃、諮詢、代訂代購等所需服務，在國外突發狀況也能及時提供緊急協助。

遠傳表示，原號漫遊涵蓋全球，亞洲韓、新、港、澳、泰、日等多國，吃到飽一天99元起，美國22GB定量包999元、歐洲3GB 999元、紐澳1GB 249元，遠傳免費24小時線上客服專線，協助解決出國遇到的網路疑難雜症。

各國已陸續推出VoLTE漫遊語音服務，用戶若出國欲使用VoLTE語音須申辦漫遊上網方案，手機需支援VoLTE功能，用戶可在遠傳官網下載漫遊懶人包，以了解漫遊服務相關說明。

不限電信用戶，全民皆適用的出國上網卡「遠遊卡」，針對國人喜愛的上網吃到飽，提供新／馬／泰／越等東南亞多國每日79元起；日本、韓國每日99元起。長程線的美／加／紐／澳、歐洲多國上網1GB 179元起；另新增eSIM免換卡上網，掃描QRCode自動連網，原門號重要來電/簡訊不漏接，LINE真人客服二十四小時在線一對一服務，提供出國上網服務。

預付卡用戶去日本不用再換卡！預付漫遊日本輕量上網3GB 349元可使用5天，平均一天70元，遠傳預付卡用戶透過手機直撥123／777客服或上遠傳官網、心生活App線上儲值扣款， 既有用戶／非遠傳用戶亦可至全台遠傳門市申辦。

黑卡秘書提供「旅遊饗樂」及「旅遊協助」兩大服務，包含餐廳、飯店、交通、票券、精品等代訂代購，以及出國在外證件遺失、緊急線上翻譯、法律資源、醫療諮詢、海外醫療協助等，都能交由黑卡秘書完成，不論在國內外遭遇旅遊相關疑難雜症，只要拿起電話即能獲得24小時真人零時差服務，使用紀錄可隨時查詢。

遠傳用戶於遠傳心生活App註冊即可線上申請黑卡秘書，388元可在3個月內享有3次服務（不含緊急線上文件翻譯）；1,188元則可在一年內享有12次服務。