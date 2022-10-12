全國知名的新竹香山「捕土龍達人」林明男，在國慶日當天獨自前往海山漁港附近濕地捕抓土龍與螃蟹，卻意外失聯，至今超過2天，由於林翁已經高齡80，家屬擔心發生意外請求協尋，至今尚未有音訊，警方調閱監視器，發現林男從出現在香山天后宮附近，警消及海巡已連續進行兩天搜救，仍一無所獲，將會繼續加派人力協尋。

據了解，林翁是在10清晨6時許，跟家人表示要前往香山海山漁港旁濕地捕抓土龍及螃蟹，未料就此失去聯繫，家屬前往當地查看後也沒發現身影，因此立刻報警協尋，連續兩天以來，家屬都相當焦急，希望大家能協助。

新竹「土龍達人」雙十趕海失聯 ，海巡人員持續在海邊進行搜索。(海巡署提供)

林明男過去多年曾上過不少台灣旅遊及美食節目，分享他長達一甲子的抓土龍絕活，但近年來因身體微恙，已較少前往海邊施展絕活，新竹市消防局及海巡署昨天派出大批救難人員前往搜尋，但都無所獲，今天預計等到3點半開始退潮，將持續加派人力前往搜索，6點半將持續到場搜索。