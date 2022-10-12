新北市鶯歌區尖山埔路二段「鶯陶安居」社宅今舉行動工典禮，行政院長蘇貞昌、新北市副市長陳純敬、國家住都中心代理董事長花敬群、營建署長吳欣修、立委蘇巧慧等人都出席。（蔡雯如攝）

新北市鶯歌區尖山埔路二段「鶯陶安居」社宅今舉行動工典禮，預計2025年完工，可容納380戶。（國家住都中心提供）

新北市鶯歌區尖山埔路二段「鶯陶安居」社宅今舉行動工典禮，預計2025年完工，可容納380戶，預計新北市社宅未來可達3.5萬戶的社宅。不過，行政院長蘇貞昌致詞時也暗酸新北市府執行比例太低，有78％的社宅都是中央做的，當場喊話副市長陳純敬，盼新北多把能量找出來。

蘇貞昌、陳純敬、國家住都中心代理董事長花敬群、營建署長吳欣修、立委蘇巧慧等人都出席動土典禮。國家住都中心指出，中央在新北市興辦的社宅已有1萬1458戶，中央和新北市府目標完成約3.5萬戶社宅，中央、地方達成數量分別是9480、6937戶，規畫中數量則分別是1萬8338戶、763戶。

陳純敬致詞表示，市府負責部分明年大概可以完工，後續3.4萬戶土地都已盤點，整開區正在都市計畫審議，若順利完成，社宅有望達到4.5萬戶，廣義的社宅還有4.2萬戶租金補貼、8000戶包租代管，等於有8.5萬戶。

不過，蘇貞昌表示，過去已完成部分，新北配合的非常好，完成相當多，但在執行部分，中央要做1萬8000戶，新北市只有700多戶，他覺得不成比例，另外，中央負責了78％的社宅，地方比例低了一點，若地方能多加油，他相信一定會符合新北市的期待和利益。

蘇貞昌更向陳純敬喊話，希望對方跟新北市長侯友宜說「要多一點」，並強調社宅都是建在新北市，近水樓台先得月，希望新北多把能量找出來，中央願意幫忙出錢。蘇貞昌強調，他知道新北擔子重、人口多，願意多給補助，像是鶯陶安居周邊計畫道路開闢，中央做了180多米、新北做70多米，無論多少都不是在計較，希望路趕快做起來，品質做好一點。

國家住都中心表示，「鶯陶安居」社宅為地上14層樓、地下3層樓的建物，鄰近鶯歌老街、鶯歌國中小與鶯歌陶瓷博物館，藝文機能豐沛，距離鶯歌火車站、捷運三鶯線僅有10分鐘車程，內部分別有247戶一房型、107戶二房型、26戶三房型，一樓公共空間也有店鋪、日照中心，全案預計2025年5月完工。

由於社宅預定地原是正義新村籃球場，地方居民原先批評中央未經溝通就決議興建，且擔憂周邊道路狹小，未來恐有交通堵塞問題，中央經多次說明會溝通後，決議將整新一旁的籃球場地坪，中央與市府也將分別開闢一旁的12米計畫道路，搶在社宅啟用前完成。

另外，蘇巧慧也說，花敬群曾同意鶯歌居民可以有優先入住權，希望這點可以實現，蘇貞昌也附和當眾點名花敬群，若有答應看怎樣進行優先，立委、議員都在場，不要說話不算話，若要行政院支持，他都支持。