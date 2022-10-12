鹽水意麵、豆簽羹、豬頭飯等都是鹽水在地特色美食。（張毓翎攝）

現場還展示創意滿滿的蜂炮牛軋糖。（張毓翎攝）

台南市鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會合作舉辦的鹽水嘉年華，16日在鹽水中山路登場，市長黃偉哲12日在永成戲院宣傳時，還特別戴上安全帽，騎著此次「集章摸彩」活動中最大獎6萬元的電動機車進場，與在地商圈店家，一同推銷鹽水小鎮的特色。

鹽水出名的不僅有月津港燈節、月之美術館、鹽水蜂炮等文化、慶典活動，還有鹽水意麵、豆簽羹、豬頭飯等在地特色美食，2019年入選交通部觀光局的經典小鎮後，2021年又得到內政部營建署城鄉魅力大賞的肯定。

黃偉哲表示，鹽水曾入選台灣經典小鎮之一，近年透過月津港燈節、鹽水蜂炮、月之美術館，吸引許多遊客來當地旅遊，不過這幾個節慶都在年初，年中、年尾時，市府也希望提供一些活動，讓大家多來鹽水走走看看。

為推廣在地美食小吃及消費體驗，鹽水嘉年華推出「集章摸彩」活動，讓民眾透過趣味簡單集章活動，體驗鹽水美食及風情，集滿章即可參加摸彩，相關好禮包括電動機車、品牌平板、健身環、自行車及生活家電等，多樣獎項將於當日活動現場抽出。

鹽水區長陳文琪說，活動當天自早上9點開始有豐富多樣的表演接連上場，現場除有鹽水特產市集，還有棉花糖手作體驗，更有豐富大獎等著民眾摸彩；另外，現場二手公益市集所得，將捐贈給家扶基金會、華山基金會及蓮心園基金會，歡迎民眾到現場共襄盛舉。