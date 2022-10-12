種樹百里工程引爆民怨，12日立法院交通委員會考察屏東交通建設，行程最南僅安排至潮州鎮，引發屏南地區民眾不滿，直言，恆春半島需要的是快速道路，而非種樹工程。對此，屏東縣長潘孟安也強力要求工程單位，需加強道路舖設品質，盡快改善路況。

為提升屏鵝公路整體景觀，屏鵝公路優化工程包含電纜、電線、電桿地下化及改善全線植栽，由公路總局偕台電公司、農委會林業試驗所等單位合作自今年7月啟動，預計明年春節前完成。

來自恆春半島的律師張怡指出，交委此行沒有前往恆春現勘公路狀況，是不可能真正了解屏東交通問題，畢竟恆春人多年來引頸期盼的是一條救命快速道路，如今政府卻來一齣「種樹百里」，反而讓回家的路更遠了！

張怡進一步表示，恆春半島當地醫療問題努力幾十年都無解，恆春人常常需要奔波百里到高屏看醫生，因此，半島人都期望，高雄與恆春之間應該有一條快速道路串連，讓恆春變成高雄衛星市鎮，才能解決偏鄉醫療與教育問題。

由於種樹百里工程同步施工衝擊交通路況，連日來民眾怨言湧入縣府，每天南北奔波縣政的潘孟安也感同身受，要求縣府團隊隨時監控交通，並持續向公路總局三工處反映問題。

潘孟安也邀集三工處研議改善方案，強調路面顛簸情況嚴重，已影響到民眾行車安全，要求必須刨除路面後重新舖設瀝青；三工處立即同意，承諾將要求施工廠商改善及加強巡視，保持路面平整，以維護用路人行車安全。