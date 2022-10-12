疫情圖示

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中央12日公布新竹縣新增1343例確診案例，分別為664名男性、679名女性，年齡分布在0歲至97歲，12歲以下218名、65歲以上98名，18歲至64歲青壯年佔6成8。目前新竹縣居家隔離1611人，居家照護列管3804人，今年累計確診人數187872人。

新增確診者分布在竹北市614例、竹東鎮257例、湖口鄉134例、新豐鄉107例、新埔鎮45例、關西鎮48例、芎林鄉44例、橫山鄉32例、寶山鄉22例、北埔鄉18例、峨眉鄉6例、尖石鄉11例、五峰鄉5例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局提醒，11日起擴大納入18歲至49歲民眾接種莫德納次世代雙價疫苗追加劑。接種間隔為與最後一劑基礎劑，基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12週。流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打，在不同手臂同時接種（左流右新）。

今年流感疫苗第一階段對象已於10月1日開打，竹縣13鄉鎮市衛生所及62家合約醫療持續提供流感疫苗接種服務。詳細接種對象、時間及地點請至新竹縣政府衛生局網站查詢。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057＆sms=10066

新仁醫院疫苗預約入口網：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5464

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

流感疫苗查詢

https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=54＆s=91290