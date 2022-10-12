民進黨新北市長參選人林佳龍稱新北市從台北縣升格為直轄市後，12年來預算已加倍，侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢今表示，台北縣升格前，包含29鄉鎮市在內的台北縣政府歲出預算約1400億，升格後才緩慢增加，直到今年新北市歲出預算也僅比當年升格前多約400億元「何來預算加倍？林佳龍是數學不好，還是刻意扭曲事實掩蓋撒幣政見？」

吳亮賢指出，林佳龍提出許多「大撒幣」政見，完全沒考量新北市財政負擔，一年就要多花所有市民300多億元預算，但面對錢從哪來的質疑，林佳龍無力解釋竟推稱「這就是資源分配的競爭」，難怪當年林佳龍在台中市長期間不顧民意反對，取消納稅率5％以下的老人健保補助，「林佳龍所謂資源分配競爭，原來就是大砍弱勢族群補助？只為了幫林佳龍埋單芭樂票？」

吳亮賢表示，新北市四百萬人口是全國最多，但人均統籌分配款不到萬元，不但是六都倒數，甚至比花蓮縣還少6000多元，面對財劃法遲未修正的資源分配不均情形，過去擔任立委及台中市長的林佳龍還勇於支持財劃法修正，但如今林佳龍為了參選新北市，只顧撒幣卻刻意忽略地方財政的根本性問題，「林佳龍請找回當年當立委以及擔任台中市長時的勇氣，若要真的對新北好，第一件事就是拜託執政黨立委幫幫新北市！」