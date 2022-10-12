天王胡瓜乾女兒香蜜拉（Samira）昨(11日)與鑽石商老公吳國彰（Alex）在大直萬豪酒店補請婚禮，席開50桌，花費約500萬，整場婚禮眾星雲集，不僅胡瓜全家人到齊，「台灣綜藝教父」王偉忠夫婦、關穎、楊謹華等人也現身，最讓外界驚訝的是消失了10個月的李靚蕾也受邀參加婚禮，她與好友合影，露出燦笑，看來依舊亮麗。

香蜜拉2019年就與老公登記結婚，未料到新冠肺炎疫情影響，婚禮延期了3次，昨晚終於如期舉行，更找來乾爹胡瓜當證婚人，胡瓜受訪時道出兩人緣分，指出香蜜拉從小就是他的粉絲，甚至曾砸錢為了胡瓜追星到海外，讓胡瓜頗為感動，便決定收對方為乾女兒，兩人因此結下了父女情。

名媛林牧潔分享和李靚蕾合影。（圖／翻攝自muchieh IG）

而香蜜拉婚前被診斷罹患淋巴癌，Alex不離不棄，最後兩人戀情開花結果，香蜜拉甚至克服做了12次化療的阻礙，去年3月喜獲千金，而這一切胡瓜都看在眼裡，坦言十分感動，直說：「山盟海誓、永浴愛河，都不足以形容他們深厚的感情」。香蜜拉更請到胡瓜女兒小禎、準金鐘影后楊謹華等人當伴娘，令整場婚宴星光熠熠。

楊謹華、關穎等人昨也現身香蜜拉婚宴。（圖／翻攝自muchieh IG）

除了藝人之外，現場還有很多名媛界、珠寶界的重要人士，其中名媛林牧潔、貴婦藝術家Elin都不約而同分享了與李靚蕾的合影，可見昨晚她穿著桃紅色禮服，妝容精緻並擦了鮮紅色唇膏，拍照時露出了招牌露齒燦笑，看來心情不錯，而李靚蕾和許多演藝圈藝人都有私交，除了侯佩岑、陶喆老婆江佩蓉（Penny）外，先前林志玲在台南辦婚禮，李靚蕾也有出席，當時她平肩禮服上身，上露事業線，下露小蠻腰，被讚性感程度不輸第一名模林志玲。