陳光復說媽祖神像已經遷至重光，未來會請專業單位，將園區與澎湖觀光活動做整合，縣府會擔負起維護營運的責任，而非任由銅像來拖垮澎湖財政。（張茂雄攝）

賴峰偉說明，未來園區將建置重光濱海綠廊公園，藉由周邊海堤自行車道沿伸至重光媽祖園區，帶給鄉親與遊客一處國際級的觀光景點。（澎湖縣政府提供）

「澎湖媽祖觀光文化園區」第一期銅像工程預計10月20日正式啟用，這個歷經10年、3任縣長，地點從大倉轉移到重光的全球最高的媽祖神像，在競爭激烈的澎湖縣長選舉中，意外成為各陣營的公共政策攻防焦點，澎湖縣長賴峰偉則罕見措詞強硬指控，陳光復任內粗暴停建大倉媽祖，讓縣庫損失約3億元，許多鄉親擔心如陳光復當選後，可能會拆掉建好的媽祖銅像。

陳光復則反擊說，請賴峰偉不要浪費時間胡說八道，媽祖是許多澎湖鄉親的信仰，不是賴峰偉可以隨便拉下水當成選舉工具。他解釋當年停建大倉媽祖，是因前朝募款未到位，中央又無經費補助，且澎湖縣政府規避環境影響評估，經作民調多數民意不支持大倉媽祖像計畫。後在賴峰偉將媽祖神像遷至重光，未來會請專業單位，讓信仰園區與澎湖觀光活動做整合，擔負起日後維護營運的責任，而非任由銅像來拖垮澎湖財政。

無黨籍候選人葉竹林表示，他認為重光媽祖園區已經完工，會充分尊重此一結果，儘管對於賴縣長一意孤行，不聽地方人士意見的霸道作法不表認同，但絕對不會「逢賴必反」，所以年底如果當選，會加強周邊設施及安全問題，讓民眾安心參拜。

賴峰偉則說明，澎湖人以海維生，開台澎湖天后宮擁有台灣歷史最悠久的媽祖廟，4百多年來一直是島民的信仰中心，媽祖時刻守護著澎湖子民的生命財產安全，每年開春之際，許多來自世界各地的信徒，會專程來澎湖天后宮參拜遊覽，多年來已承載民眾的期盼與願望，更是許多人的心靈寄託。

賴峰偉強調，馬公市舊名「媽宮」、「娘媽宮」，便是由「媽祖宮」演變而來，重光媽祖神像佇立之後，對於散居世界各地的澎湖人而言，具有相當重要的心靈依歸意義，未來周邊海堤建置重光濱海綠廊公園，可將馬公市西側海濱串聯一線，包括金龍頭砲台、篤行十村、觀音亭、帆船訓練中心，藉由海堤自行車道沿伸至重光媽祖園區，將帶給鄉親與遊客，一處國際級的觀光景點。

不過，澎湖信徒眾多的基督教徒表示，大家過去公投反對在大倉興建媽祖神像，賴峰偉雖具有行政裁量權，卻決定改建在重光，完全沒有尊重民意。案子定下來後，教會即使反對也不能做什麼。