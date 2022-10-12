台北市議會日前通過公車運價調整案，每段次將從19.3196元調整為23.4704元，扣除浮動油價，實際運價增加3.0875元、漲幅16.1％，雙北市政府協議於10月1日起同步實施。台北市公車公會屢行先前「每漲1塊司機加薪2000元」的承諾，於10月4日完成勞資協商，10月起雙北公車司機每月加薪6000元，成為史上最高調幅。

台北市公車公會自今年5月起醞釀調漲運價，7月中正式函送運價調整案至台北市公共運輸審查，新北公車公會也同步進行，最終爭取成功。公車公會4日舉行勞資協商會議，商討新運價後的調薪額度和提升公車服務水準。

公車公會理事長李博文笑說，這次運價創下史上最高調幅，扣除浮動油價後，實際調升3.0875元，從審查到公告實施也只花70天時間，更是選舉年的一大突破。感謝雙北市政府得幫忙。

李博文說，業者相當珍惜疫情間得來不易的機會，因此他要履行過往承諾，當運價每調整1元，旗下所有4類員工每人將調薪2000元，展現公司誠意並藉此鼓勵司機回流，由於本次實際調整3塊多，因此加薪幅度將來到6000元。

與會的台北市聯營公車企業工會聯合會理事長鄧有明、台北汽車客運企業工會監事林惠俠也肯定，稱駕駛得知這項消息後都一致拍手叫好。

另外，台北市公車公會也列出11項精進公車服務要點，包括加裝公車裝設先進輔助系統、汰換電動公車、公車路線圖更新檢核、改善乘客環境等。列席的北市公運處長常華珍期許業者能確實執行，期許公車司機能做到準點不脫班、路線資訊正確等要點。

最終研商新運價調薪額度以及提升公車服務水準的提案順利通過勞資協議，10月起雙北公車司機每月將加薪6000元，成為史上最高的加薪幅度，這也是首次由業者主動提出服務精進計畫，而非單靠主管單位約束才執行。