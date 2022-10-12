特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）建議讓台灣成為中國大陸的特別行政區以避免衝突，國防部長邱國正今天在立法院備詢表示，當初是配合行政院環保政策購買，目前絕對不會再買了，至於未來怎樣再看大環境。

國防部曾配合行政院政策採購7輛特斯拉，民進黨立委何志偉表示，馬斯克說出那樣的言論後對他已經失去信任，而特斯拉車身擁有8個鏡頭，憂營區內部、車上人員談話等資料遭竊取。

國防部後勤次長室次長許金騰表示，國軍的7輛特斯拉作為一般公務使用，目前使用狀況正常，鑑於車身及車內鏡頭會將影像圖資回傳美國總部，因此不管在營區內、營區外已其相關功能。

何志偉則表示，既然關閉特斯拉攝影機功能，那就代表自動駕駛輔助系統無法作用，而特斯拉真正昂貴的部分就是它的軟體，這樣未來是否就沒有採購特斯拉的必要？

邱國正回應說，沒有需要的話我買它幹什麼！當初行政團隊政策擬定，我們要參與，如果造成不便我就限制掉，目前絕對不會再買了。未來怎樣再看大環境。