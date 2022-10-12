台東TTGO今起開放預約、 14日上路。（蔡旻妤攝）

台東TTGO今起開放預約、 14日上路。（蔡旻妤攝）

花東鐵路玉里到富里間因地震中斷，民眾往返台北、台東必須搭「類火車」接駁，台東縣政府媒合民間車隊辦理TTGO花東溫馨接送預約媒合專車接送服務，今起開放預約、14日正式啟程，預估可疏運逾47萬人次的交通需求，最高收費從玉里到台東200元，民眾說，終於不必再「累」火車了。

縣府交通及觀光發展處說明，「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」採固定收費，玉里到池上90元、海端100元、關山110元、鹿野150元，到距離最遠的台東市區單趟200元，不足的車資將由政府補貼。

為解決轉乘不便的問題，縣府積極尋求國家發展委員會與交通部公路總局資源，並協調民間車隊投入，裕隆集團旗下的裕融公司也以公益方式投入20台8人座的納智捷M7專車，政府與民間攜手促成「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供自玉里車站至縱谷沿線包含池上、海端、關山、鹿野、台東的「車站到宅」共乘服務，並以「宅到車站」接送服務極大化回頭車載運量，預估可完成近8萬趟、超過47萬人次的交通需求。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣政府從去年就著手開發「TTGO交通預約媒合平台」，希望解決偏鄉就學、就醫、就業、觀光與出行的交通困境。這次地震造成鐵路嚴重受損，不僅居民返家不便，連帶導致觀光產業受創，民眾的交通權益不能等，縣府因此加速促成TTGO平台，在震後發揮以人為本的核心精神，扮演精準媒合的重要角色，將鄉親從車站直接送回家裡、觀光客直接送抵目的地，透過這次震後復原期的重要接駁任務，未來的服務面向也將更加完善。

交觀處指出，乘客須在搭乘日2天前完成線上預約，採媒合共乘方式，滿車即開車，將每位乘客送至指定地點，車資以現金或數位支付，比起轉乘公路接駁再轉搭計程車更加方便。專車接送網址（https：／／ttgo.taitung.gov.tw／reserve／）、[email protected]群組（TTGO花東溫馨接送）、預約專線089-340977，歡迎大家踴躍預約搭乘。