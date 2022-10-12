新竹市政府為提升浪浪安置照護環境，2020年將動物收容所升級為動物保護教育園區，園區內目前收容的浪浪多數為民眾送交安置或通報捕捉而來，今年並持續辦理認養浪犬加碼送首年免費寵物保險，歡迎想養寵物的民眾至動保園區，一起以行動響應「認養代替購買」。

代理市長陳章賢代理市長指出，為讓浪犬被認養後能得到更好醫療照護，動保所除幫待認養動物完成驅蟲、疫苗注射及絕育手術外，更於2021年10月試辦認養浪犬加碼送首年免費寵物保險，推出後大獲好評，並於今年持續辦理。

產業發展處長許智堡表示，因為浪犬原本的生活缺乏與人類互動習慣，來到園區後，透過志工加強餵食及親人訓練，並時常帶狗狗至草皮區運動散步，維持狗狗健康、保持與人親近，有利於之後融入認養人的家庭生活。歡迎民眾來到動物收容所一起響應「以認養代替購買」，不過，飼養寵物是一輩子的事情，飼養前仍須謹慎考慮是否已做好萬全準備。

志工表示，每隻來到收容所的浪浪背後都有段感人的故事，狗狗「飯糰」最初因不明原因右後腳斷裂，但走路奔跑仍和一般的狗狗一樣，可惜無良飼主不願花錢治療，狠心拋下牠離去，因只有3隻腳，志工聯想到「三角飯團」而取名「飯糰」。

動保所志工表示，飯糰初期十分溫和，但因身障弱勢經常被欺負，便開啟動物保護本能，變成園區最兇悍的強勢犬，且只能待在獨立籠位。

但隨著志工開始訓練後，飯糰變得很喜歡和人互動，很快恢復對人類的信任，現在的飯糰會回饋志工燦爛的笑容，並且還不時會「偷親」一下，歡迎想認識飯糰的民眾來動保園區看看牠。

動保所長楊家民表示，為讓毛孩能找到幸福的家，動保所於民眾認養前皆安排飼主責任課程，讓民眾了解養寵物注意事項，且認養動物不只能享有免費的驅蟲、疫苗注射及節育手術服務，新竹動保所更加碼提供狗狗及成貓首年免費寵物保險，歡迎有愛心的民眾踴躍認養。

市府表示，動保所位於新竹市海濱路250號，開放時間為周一至周五上午10至12時，下午2時至4時與周六上午10至12時，周日及國定假日不開放，相關訊息可至官網查詢。